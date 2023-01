Cartoline di degrado dalla Brianza

Le immagini parlano da sole. Non servono parole per descrivere quelle fotografie. Quegli scatti di inciviltà immortalati da un brianzolo. Un'area al confine tra Barlassina e Seveso quella che alcuni maleducati hanno scelto per abbandonare i loro rifiuti. Ma non solo. Rifiuti abbandonati anche in fondo a via Marconi (a Barlassina) e in via Bellisario (sempre nel piccolo comune della Valle del Seveso).

Le foto dello scempio sono state postate sul gruppo Facebook 'Succede a Barlassina... ditelo al Trenta' dove appunto Claudio Trenta durante una passeggiata in diverse zone del paese si è imbattuto in questa scena. Abbandonati sul muretto uno zainetto, sacchi pieni di vestiti, una tutina invernale da bambino in bella vista. Ma anche sacchetti dell'umido e sacchetti di plastica pieni di rifiuti indifferenziati. E ancora sacchi pieni di bottiglie, di lattine, una cassetta degli attrezzi aperta e vuota e persino un motorino e un mobiletto.

Il problema dell'abbandono dei rifiuti è purtroppo una piaga che non riguarda solo Barlassina. Un problema dilagante sia nei piccoli centri sia nelle grandi città dove, accanto alle centinaia di discariche abusive che ormai si materializzano ogni giorno, c'è anche il problema di chi smaltisce i rifiuti domestici direttamente nei cestini che si trovano lungo le strade e nelle aree pubbliche.