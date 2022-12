Addio a una delle tradizioni della Brianza: la Befana sul Lambro non ci sarà più

La Brianza perde uno dei suoi appuntamenti tradizionali. La Befana sul Fiume Lambro ad Agliate non ci sarà. Dopo una tradizione portata avanti per mezzo secolo di cui 35 anni sul fiume Lambro, l'appuntamento è arrivato al capolinea. Ad anunciarlo lo stesso comitato organizzatore.

"Chiude un’esperienza sentita, il laboratorio sulla poeticità dell’infanzia, dopo 50 anni di cui 35 assieme all’amico fiume Lambro. Per tanti anni il laboratorio ha voluto essere un collettivo, uno luogo di magicità e fantasia che tiene vivo il rito di passaggio, l’irrinunciabile gioco serio per aiutare l’infanzia nella sua conquista del sì e del no della vita. Mancherà a molti il laboratorio. Il luogo dell’amicizia tra le generazioni, della condivisione, della solidarietà sociale e del coraggio. La possibilità concreta della ricerca sull’immaginario dell’infanzia. La forza di un’azione sociale e politica contro l’impoverimento individualistico e consumistico, contro la spettacolarizzazione commerciale che impediscono il rapporto di rispetto con la natura e che cancellano il tempo dell’attesa e del passaggio graduale e paziente che porta alla scoperta" hanno scritto.

"Un’esperienza vissuta con stupore dai bambini che nel laboratorio, coi grandi e gli anziani, sul fiume hanno avuto modo di giocare con le luci e i fuochi, le voci, i canti e le costruzioni, le azioni, il mistero dell’acqua e del buio. L’animazione felice che risveglia il desiderio, che solleva l’anima, è stato il gioco serio del laboratorio, che si orienta dove va il gruppo, che non ha strade già segnate, che ha coraggio e fiducia perché non si è soli. Stando insieme sono stati giorni di pace e la pace, la nostra bandiera, non è stata solo il vessillo della battaglia, ma vissuta l’uno con l’altro. È un dolore per tanti di noi lasciare questo gioco serio, ma conforta sapere che nella nostra valle abbia vissuto un momento di felicità e che la valle abbia conosciuto le storie nostre e quello che le raccontava il fiume. Un abbraccio a tutti quelli che hanno partecipato ai laboratori e che hanno chiamato la Befana la sera del 5 gennaio in questi anni".

E ancora "un grande ringraziamento agli enti, associazioni e gruppi per il loro sostegno. Un grande saluto al nostro Lambro che ha permesso di raccontare altre storie. La Befana sa e vede tutto e ha compreso che nella conquista del sì e del no della vita c’è anche la separazione. Però la Befana e l’acqua del Lambro scorrono sempre e verranno sempre per aiutare i bambini a sognare". E' stato infine organizzato un momento di saluto alla Befana domenica 18 dicembre ad Agliate presso la sala di Agliate