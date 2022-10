Il benefattore anonimo che ha fatto una donazione per gli studenti

Una donazione anonima a sostegno dell'istruzione: un cittadino cesanese ha espresso all’amministrazione comunale il desiderio di donare al comune, mantenendo l’anonimato, la somma di 3 mila euro per aiutare economicamente nel loro percorso di studi ragazze e ragazzi che si trovano in situazione di fragilità. I servizi sociali hanno avviato l’iter di individuazione dei beneficiari selezionando alcuni studenti residenti a Cesano Maderno in carico ai servizi con necessità di essere supportati nel percorso di studio. Il contributo andrà a copertura delle spese di iscrizione agli studi, trasporti e acquisto di testi scolastici.

Una donazione per studenti in difficoltà

“Un gesto di generosità - ha commentato il sindaco Gianpiero Bocca - che ci rende orgogliosi. È importantissimo l’obiettivo che si è dato l’anonimo donatore: contribuire a garantire la possibilità di studiare a chi è in difficoltà. L’istruzione rappresenta un’opportunità straordinaria per costruire un futuro migliore e partecipare alla crescita della comunità. Ringrazio a nome di tutti questo benefattore. Cesano è una città solidale e attenta ai giovani, contraddistinta da iniziative ammirevoli, pensiamo solo alle borse di studio Disarò. Questa donazione è un ulteriore esempio di altruismo che potrà essere da stimolo e venire seguito anche da altri cittadini per rendere sempre più grande il cuore della nostra città”.