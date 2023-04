Pizzicato alla guida senza patente, adesso rischia fino a 3 anni di carcere: ecco perché

Quando i carabinieri della stazione di Besana Brianza hanno notato quell’auto procedere in modo sospetto l’hanno fermata. Alla guida un 33enne di Veduggio con Colzano già noto alle forze dell'ordine per precedenti per reati in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio e per falso. L’uomo non aveva la patente. Undici anni fa il documento gli era stato sospeso a tempo indeterminato, dopo che l'uomo essere stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefanti e non aveva effettuato le previste visite di controllo.

Il fatto è avvenuto nella notte di martedì 25 aprile lungo la SS36 quando all’altezza di Veduggio con Colzano in direzione Lecco, i militari hanno notato quell’auto che procedeva con un’andatura sospetta. All’alt dei carabinieri l’automobilista si è fermato e dai controlli gli uomini dell’Arma hanno scoperto che a quell’uomo la patente era stata sospesa nel 2012.

Da quanto riferiscono i carabinieri al termine del controllo, essendo anche emerso che sul 33enne gravava una misura di prevenzione personale, i militari non hanno applicato l’art. 116 del codice della strada previsto per i casi “ordinari” di guida senza patente, ma l'articolo 73 del codice antimafia d.lgs. (159/2011) che sanziona penalmente chiunque sia al volante senza titolo di guida durante l’applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione personale. Il 33enne, denunciato dai carabinieri alla procura della Repubblica di Monza, adesso rischia fino a tre anni di reclusione.