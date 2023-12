A Besana sono apparse scritte su muri e cartelli contro il maxi progetto della green way

Il disappunto alla realizzazione della green way a Besana Brianza passa attraverso la protesta scritta su muri e cartelli. Negli ultimi giorni di questo 2023 a Villa Raverio e al cimitero di Valle Guidino sono apparse scritte contro il grande progetto promosso dalla giunta guidata dal sindaco Emanuele Pozzoli. Scritte contro la green way dove si invocano meno cemento e più sentieri.

Il progetto – che dovrebbe essere realizzato entro la fine del 2024 – prevede il collegamento con una mobilità dolce tra tutte le frazione del comune brianzolo. Un progetto di mobilità green che dovrebbe collegare scuole, comune, centro sportivo trasformando le stazioni in hub di scambio. Un comune sempre più a misura di pedoni; un comune dove muoversi sarà sempre più green e lento con l’obiettivo non solo di restituire ai besanesi una vita più lenta, ma anche per attrarre turisti che desiderano scoprire le bellezze di Besana Brianza “lentamente”. Il progetto prevede la possibilità il collegamento del centro e delle frazioni muovendosi a piedi, senza incrociare le strade più trafficate.