Occupazioni abusive e degrado, un altro blitz all’ex Macello e spunta pistola (giocattolo)

Nuovo blitz nell’area dell’ex Macello a Monza. Nella mattinata di martedì 16 marzo gli agenti del Nost - Nucleo Operativo Sicurezza Tattica - sono stati impegnati in via Procaccini. L’intervento è scattato in seguito alle ripetute occupazioni abusive registrate nell’area che era già stata attenzionata dal personale agli ordini del comandante Pietro Curcio la settimana scorsa.

L’operazione di bonifica proseguirà nei prossimi giorni negli spazi dell’adiacente ex mercato ortofrutticolo con la pulizia dell’area dismessa e la chiusura degli edifici abbandonati. Gli agenti del Nost - sei in tutto -, accompagnati da due ufficiali del Servizio sicurezza urbana e stradale, hanno identificato quattro persone all’interno dell’ex portineria del macello: tre uomini e una donna di età compresa tra i 20 e i 27 anni che dormivano su materassi appoggiati sul pavimento. La ragazza, una ventenne di origine moldava, era in compagnia di tre cittadini stranieri, due marocchini e un libico. Due di loro - privi di documenti e permesso di soggiorno - sono stati accompagnati presso il Comando di via Marsala dove sono stati fotosegnalati per i reati previsti dal Testo Unico sull’Immigrazione. Tutti e quattro sono stati denunciati per il reato previsto e punito dall'art. 633/639bis del Codice Penale (invasione di terreni o edifici pubblici). Durante il controllo e lo sgombero della portineria gli agenti hanno rinvenuto una pistola giocattolo metallica priva di tappo rosso molto simile a un'arma autentica e per questo sottoposta a sequestro a carico di ignoti, non potendone attribuire la materiale disponibilità a uno dei quattro soggetti identificati.

“L’obiettivo di questa operazione – spiega l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena – è liberare un’area strategica occupata da extracomunitari e tossicodipendenti che rappresentano un concreto problema per i residenti. Per questo, con gli strumenti che la legge ci mette a disposizione, stiamo facendo il massimo per contrastare il fenomeno. La priorità è mettere in sicurezza queste situazioni di degrado. Vale per l’ex macello, ma anche per le altre aree abbandonate: quello delle occupazioni abusive è stato sin dal primo giorno di questa Amministrazione un tema centrale e, infatti, in questo mandato sono state liberate e messe in sicurezza aree occupate da anni. Continuerà ad essere uno degli obiettivi principali dell’azione amministrativa. Questa è la strada, insieme con l’espulsione dal Paese di chi delinque e vive di espedienti, per riportare la legalità in tutti i quartieri della città e garantire la sicurezza ai monzesi”.