Due ordigni inesplosi nella cantina della casa del nonno: a Monza artificieri in azione

Artificieri in azione a Monza. Nello scantinato di una abitazione una donna ha trovato due ordigni bellici risalenti alla prima Guerra Mondiale e i due proiettili da artiglieria - inesplosi e completi di spoletta - sono stati rimossi dal Nucleo Artificieri che poi provvederanno alla loro distruzione.

Le foto del curioso rinvenimento nella casa del nonno

Nella mattinata di martedì 4 luglio in questura, all’Ufficio Licenze e Armi, si è presentata una signora con delle foto che ritraevano due ordigni bellici rinvenuti all’interno della cantina dell’abitazione di Monzache apparteneva al nonno. E sono iniziati gli accertamenti.

I poliziotti monzesi hanno contattato la squadra artificieri della questura di Milano che vedendo le immagini ha confermato che si trattava di proietti di artiglieria risalenti, presumibilmente, alla Prima Guerra Mondiale, della lunghezza di 24 e 26 centimetri, in cattivo stato di conservazione, completi di spoletta e di tutte le loro parti, rispettivamente calibro 75 e 70.

Artificieri nella casa monzese

Nell'abitazione di Monza sono così intervenuti gli agenti con un equipaggio della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme ai colleghi del Nucleo Artificieri di Milano. L'area dell'abitazione è stata delimitata e messa in sicurezza per consentire l'intervento del personale specializzato. Gli artificieri hanno così rimosso gli ordigni per provvedere alla successiva distruzione.

"Le operazioni, terminate alle ore 13.20, non hanno recato alcun disagio ai residenti della zona" assicurano dalla questura di Monza.