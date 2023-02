Il parcheggio brianzolo dove a terra è spuntato un bossolo

Un bossolo a terra, nel parcheggio, a pochi passi dalla stazione. Questo l'insolito ritrovamento fatto in Brianza dalla polizia durante un controllo effettuato presso la stazione di Seveso. Il personale della questura, durante uan attività di prevenzione e monitoraggio pianificata presso la stazione, in un'area in via Raffaele Sanzio, ha rinvenuto un bossolo calibro 9 di una pistola scacciacani. Il materiale è stato sequestrato.

I controlli oltre alla città di Seveso hanno coinvolto anche gli scali ferroviari di Seregno, Cesano Maderno, Seveso ed Arcore nel corso della settimana.

Sono state 329 le persone controllate, 50 i veicoli fermati e 2 le attività ispezionate durante i servizi di prevenzione organizzati in quattro stazioni della Brianza che hanno visto impegnato il personale della questura, della polizia ferroviaria del posto Polfer di Monza e del compartimento polizia ferroviaria per la Lombardia, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e Piemonte e gli agenti della polizia locale di Seregno, Cesano Maderno, Seveso ed Arcore.

Martedì sera, nel corso dei controlli, nella stazione ferroviaria di Seregno è stato denunciato un cittadino italiano responsabile di interruzione di pubblico servizio. Il ragazzo, 22 anni, si era chiuso all'interno del bagno di un convoglio nudo e pronunciava frasi sconnesse. "Analoghi servizi continueranno nei prossimi giorni presso le Stazioni Ferroviarie di Arcore e Seregno" annunciano dalla questura.