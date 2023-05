Senza patente e alla guida di uno scooter non revisionato da oltre 2 anni

Circolava tranquillamente per le strade di Bovisio Masciago alla guida di uno scooter che da oltre 2 anni non era stato sottoposto alla revisione. Ma non solo. Chi lo guidava non aveva mai conseguito la patente.

A fermarla e sanzionarla gli agenti della polizia locale di Bovisio Masciago durante un controllo effettuato nel pomeriggio di lunedì 29 maggio. Gli agenti hanno scoperto che donna alla guida dello scooter – una 31enne di Cinisello Balsamo – non aveva mai conseguito la patente. Inoltre da ulteriori verifiche è emerso che lo scooter non era stato sottoposto alla revisione prevista nel gennaio 2021.

La donna è stata sanzionata per entrambe le violazioni ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.