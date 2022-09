Alla guida col tasso alcolemico sei volte superiore ai limiti abbatte i paletti della strada

Quando gli agenti della polizia locale lo hanno fermato e sottoposto all'alcoltest aveva il tasso alcolemico sei volte superiore ai limiti previsti dalla legge. Per l'uomo - un72enne di Cesano Maderno - è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, revoca della patente di guida, confisca della vettura, sanzione per omesso controllo e per danneggiamento.

I fatti risalgono a lunedì 29 agosto e sono avvenuti a Bovisio Masciago. Erano circa le 17.30 quando l'uomo a bordo della sua auto ha imboccato via Piave abbattendo i paletti che proteggono il passaggio pedonale. Per fortuna in quel momento non c'erano persone che transitavano nella via. L’uomo, dopo avere imboccato il rettilineo a senso unico, prima ha sbandato un paio di volte, poi ha centrato e abbattuto i paletti. A quel punto ha provato a fare manovra, ma con l’unico risultato di tagliare entrambe le gomme del lato sinistro della sua auto. Pochi istanti dopo è giunta sul posto una pattuglia della polizia locale di Bovisio Masciago.

Gli agenti si sono immediatamente accorti che l'uomo aveva bevuto. È stato sottoposto all'alcoltest risultato positivo. È stato accompagnato al comando per il test dell’etilometro. Il responso ha lasciato tutti sbalorditi: il tasso alcolemico era pari a 2,99 grammi/litro, ovvero sei volte superiore ai limiti di legge.