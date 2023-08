A Monza le riprese per il nuovo film di Brad Pitt

L'autodromo diventa il set per le riprese di un film che vede Brad Pitt protagonista. A Monza infatti già da un paio di settimane sono in corso i preparativi e le riprese di alcune scene di Apex, la nuova pellicola diretta da Joseph Kosinski, regista di "Top Gun: Maverick".

Il divo di Hollywood, 59 anni, vestirà i panni - o meglio la tuta - di Sonny Hayes, un pilota di Formula Uno. Le riprese avranno proprio il Tempio della Velocità come location e si girerà anche durante la tre giorni del Gran Premio. Come già accaduto a Silverstone, in Inghilterra, dove l'attore americano insieme alla produzione - Apple Studios e Dawn Apollo Films (la casa si produzione di Lewis Hamilton) - è stato impegnato nelle riprese di alcune scene della pellicola girate nei paddock. Oltre al divo hollywoodiano nel cast anche Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies e Lewis Hamilton.

Il film, secondo le prime indiscrezioni, non sarà pronto prima della fine del 2024 o inizio 2025. "Non è detto che non si possa incontrare Brad Pitt" ha scherzato Giuseppe Redaelli, presidente di Sias annunciando le riprese in corso anche nelle giornate del Gp durante la conferenza stampa di presentazione dell'edizione numero 94 della gara, a Monza. E ora per gli appassionati di motori e di cinema non resta che sperare di poter incontrare, tra i paddock della Formula Uno, anche Brad Pitt. E di riconoscerlo, dentro una tuta da pilota. La produzione, secondo quanto al momento trapelato, resterà in città ancora un'altra settimana dopo il Gran Premio per proseguire con le riprese.