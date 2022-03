Dopo due giorni di ricerche il 61enne brianzolo è tornato a casa

Lieto fine per la vicenda che ha riguardato un 61enne di Desio che risultava disperso da venerdì pomeriggio in Val Codera: l'uomo, infatti, ha fatto rientro a casa in modo autonomo nel pomeriggio di oggi e la famiglia ha dunque provveduto immediatamente a comunicare il rientro a casa del congiunto alla macchina dei soccorsi che si era prontamente attivata.

Dopo che, infatti, proprio venerdì pomeriggio, il 61enne aveva comunicato l'intenzione di recarsi in Val Codera per effettuare alcuni lavori di manutenzione a una struttura, familiari e amici non erano più riusciti a mettersi in contatto con lui. Si è temuto il peggio e si è attivata la macchina dei soccorsi che ha coinvolto nella giornata di ieri e fino al pomeriggio di oggi, una trentina di uomini, appartenenti alla VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas, Stazioni di Chiavenna e di Madesimo, al Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, ai Carabinieri, ai Vigili del fuoco, alla Protezione civile e alla Croce Rossa.

Poi oggi attorno alle 16 la conclusione, come detto positiva, della vicenda con l'uomo che ha fatto ritorno a casa facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi familiari.