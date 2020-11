Brioche e caffè al tempo del lockdown passano dalla finestra

Un caffè e un sorriso dalla grata. Così i gestori de “Il Mio Bar” cercano di affrontare quello che per loro è il primo lockdown. Il bar di via Goldoni di Monza offre ai suoi clienti un take away particolare. Niente caffè, cappuccino, biscotti, brioche e panini consegnati alla porta, ma direttamente dalla finestra.

L’idea, lanciata nei giorni scorsi, ha subito riscosso un grande successo e in tanti iniziano a mettersi in coda (rispettando il distanziamento sociale) per ritirare caffè, colazione e pranzo da consumare a casa.

“Abbiamo aperto a luglio – raccontano i gestori -. Questo per noi è il primo lockdown. Potendo comunque rimanere aperti come bar con il servizio da asporto, abbiamo deciso di consegnare le colazioni e i panini dalla finestra. Ricordiamo sempre ai nostri clienti di prestare la massima attenzione, di rispettare le disposizioni del Dpcm e di consumare i prodotti a casa e non in strada o in prossimità del locale”.

L’iniziativa piace molto, soprattutto alle mamme che accompagnano i bambini a scuola e ai lavoratori in modalità smart working. “Un cappuccino e una brioche passati dalla grata per qualcuno sono l’unico incontro del giorno, un’occasione per sorridere e per pensare di vivere comunque una sorta di normalità”.