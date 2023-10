Il cittadino segnala il furgone "dimenticato" in strada, i vigili scoprono che è stato rubato 15 giorni fa

Il cittadino aveva allertato la polizia locale. Da giorni in via Leopardi era parcheggiato un furgone all'apparenza sospetto. Gli agenti si sono recati sul posto e hanno scoperto che il furgone era stato rubato. Il fatto è accaduto a Brugherio nella mattinata di giovedì 26 ottobre.

Dalle verifiche è emerso che quel furgone era stato rubato e il proprietario aveva denunciato il furto una quindicina di giorni fa ai carabinieri di Paullo (nel Milanese). Gli agenti hanno scoperto che il mezzo era aperto sia anteriormente (lato abitacolo) che posteriormente (lato cassone). Gli agenti hanno redatto il verbale di sequestro penale (ex art 354 codice procedura penale). Il furgone è stato poi portato via con il carro attrezzi e parcheggiato in depositeria a disposizione del proprietario.