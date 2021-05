Incidente sul lavoro: operaio si schiaccia il piede sotto un muletto

L'incidente è accaduto mercoledì 5 maggio in una ditta di Brugherio. Il lavoratore trasportato in codice giallo al Cto di Milano

Incidente sul lavoro a Brugherio: un operaio si schiaccia il piede sinistro sotto un muletto in manovra. L'infortunio è accaduto nella giornata di mercoledì 5 maggio a Brugherio in un'azienda in via San Maurizio.

Erano da pooco passate le 12.15 quando è accaduto il fatto: il lavoratore, D.F. un uomo di 60 anni residente a Carugate ha subito lo schiacciamento del piede sinistro. Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza. L'operaio è stato trasferito in codice giallo al Centro traumatologico ortopedico di Milano.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Brugherio che stanno effettuando accertamenti sulla dinamica dell'incidente, per appurare eventuali responsabilità.