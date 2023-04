Guida un'auto senza assicurazione e revisione (ma non solo): scatta la multa di oltre 1.000 euro

La giornata non è finita bene per quel 30enne che, fermato dagli agenti della polizia locale, si è visto sequestrare l’auto e staccare una sanzione di 1.200 euro. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 20 aprile a Brugherio in via Aldo Moro. Gli agenti della polizia locale, durante un consueto controllo, hanno fermato un uomo alla guida di una Renault Twizy.

Dalle verifiche i vigili hanno scoperto che il mezzo era senza assicurazione e senza revisione. Il conducente aveva una patente straniera non convertita sebbene residente in Italia da oltre un anno (la legge impone l’obbligo entro un anno dalla residenza in Italia). Gli agenti della polizia locale di Brugherio hanno quindi sequestrato il mezzo, ritirato la patente al giovane al quale è stata staccata una multa di 1.200 euro complessivi di sanzioni amministrative. Dal comando brugherese fanno sapere che sono in corso controlli per verificare la regolarità dei mezzi in circolazione lungo le strade del comune brianzolo.