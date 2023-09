Non si ferma all'alt e guida l'auto senza assicurazione: scattano sequestro e multa

Quando gli agenti della polizia locale gli hanno intimato l’alt l’uomo non si è fermato. A quel punto è iniziato l'inseguimento e l’automobilista è stato raggiunto e fermato.

Il fatto è accaduto a Brugherio nel pomeriggio di martedì 5 settembre. Erano circa le 15.20 quando gli agenti in via Moia, impegnati nelle consuete attività di controllo, hanno intimato l’alt a un automobilista a bordo di una Renault Clio, che però non si è fermato. A quel punto è iniziato l’inseguimento fino al civico 139 dove l’automobilista, raggiunto dalla pattuglia, si è fermato. Alla guida un uomo di 55 anni residente a Cinisello Balsamo. Dai controlli gli agenti hanno scoperto che l’auto era senza assicurazione e quindi veniva posto sotto sequestro e l’automobilista sanzionato con una multa di 866 euro. Ulteriore sanzione per non essersi fermato all’alt (da 87 euro a 134 euro a decisione del prefetto); per momentanea mancanza della carta di circolazione (42 euro); e per aver circolato a velocità non adeguata creando potenziale pericolo (42 euro).