Incidente sul lavoro a Brugherio: cade una trave in ditta, ferito operaio

Una trave caduta durante alcune operazioni di movimentazione di materiale in una ditta e un operaio ferito. Incidente sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 9 novembre a Brugherio, all'interno un’azienda che si occupa di gestione e commercio di materiale ferroso in via San Francesco D’Assisi.

La chiamata con la richiesta di soccorso è scattata intorno alle 15.30 e sul posto si sono precipitati i soccorsi con il personale del 118 giunto con un'ambulanza e un'automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale di Brugherio.

Secondo quanto ricostruito un dipendente dell'azienda, un 30enne italiano e residente a Milano, durante la movimentazione di rottami è stato raggiunto da una trave caduta e ha subito alcune lesioni. Il 30enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto è intervenuto anche il personale dell'ATS di Monza e dell'Ufficio Tecnico del comune: al vaglio le cause all'origine dell'infortunio. "L’area veniva posta sotto sequestro dal ATS di Monza che sta conducendo le indagini" hanno comunicato dal comando della polizia locale di Brugherio.