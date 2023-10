Allestisce senza permesso un'area sulla strada per riparare le biciclette: multato

Aveva allestito senza permesso un'area sulla strada per riparare biciclette. E' stato multato.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, 12 ottobre, in viale delle Vittoria a Brugherio, dove la polizia locale è intervenuta a seguito di una segnalazione in merito alla presenza di un cittadino domenicano che aveva allestito sulla strada un'area con attrezzature per la riparazione di biciclette. Nella quale avrebbe svolto attività senza i dovuti permessi.

Giunto sul posto gli agenti hanno provveduto dunque a sanzionare l'uomo per occupazione non autorizzata del suolo pubblico e svolgimento di attività irregolare con una multa da 675 euro. All'uomo è stato anche intimato di procedere al ripristino del luogo con l'obbligo di portare via le attrezzature usate per la riparazione delle bici.

In concomitanza con l'intervento della polizia locale gli operai dell’ufficio tecnico sono intervenuti per provvedere alla pulizia dell’area dalla presenza di altri oggetti.