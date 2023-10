Cede l'asfalto, si apre una voragine in strada

L'asfalto all'improvviso ha ceduto e in strada si è aperta una buca di oltre un metro di diametro e due di profondità. Una voragine, all'altezza del civico 30 di via Mazzini, a Lissone.

È accaduto nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre intorno alle 14. La buca si è aperta tra le vie Mazzini e la via Timavo e sul posto sono intervenuti i tecnici del settore fognatura di Brianzacque. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza, transennata e segnalata.

"I tecnici di Brianzacque stanno effettuando le prime verifiche per risalire alla causa del cedimento, pers tabilire o escludere correlazioni con il sottostante passaggio delle tubature fognarie" hanno fatto sapere dall'azienda che gestisce il servizio idrico integrato a Monza e in Brianza in seguito all'intervento.