Dramma di Natale in Brianza, tra le acque trovato il corpo senza vita di un uomo

La famiglia preoccupata lo cercava dalla sera prima e ne aveva denunciato la scomparsa. Giovedì mattina poi si era messa in moto la macchina dei soccorsi con le ricerche attivate dalla prefettura che hanno visto collaborare congiuntamente carabinieri e vigili del fuoco con squadre di sommozzatori inviate dal comando provinciale di Monza e Brianza e da Milano per scandagliare il fiume Adda.

E proprio nella mattinata del 23 dicembre a Cornate d'Adda i vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere dell'uomo, 76 anni, residente a Vimercate. Erano state ore di apprensione dopo che il pensionato si era allontanato dalla sua abitazione lasciando pare poche righe scritte in cui spiegava i proprio intenti.

La sua autovettura è stata rinvenuta a ridosso del fiume Adda nella zona in cui nelle ore successive si sono concentrate le ricerche dei sommozzatori che hanno scandagliato la zona tra Trezzo e la Brianza. Il cadavere è stato recuperato a ridosso della centrale idroelettrica Esterle, in Brianza. Al momento pare non ci siano dubbi sul fatto che si sia trattato purtroppo di un gesto volontario.

