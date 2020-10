Cadavere nel fiume, tragico ritrovamento a Trezzo sull'Adda

Ha notato un corpo senza vita in acqua mentre passeggiava in riva all'Adda e ha dato l'allarme. Tragico ritrovamento nella mattinata di martedì 6 ottobre a Trezzo sull'Adda, nel Milanese, alle porte della Brianza.

Il cadavere di un uomo di circa cinquant'anni è stato ripescato dai vigili del fuoco dal fiume, all'altezza della centrale idroelettrica Taccani. A notare il corpo che galleggiava in posizione prona in acqua è stato un cittadino, che poi ha segnalato l'accaduto al 112.

L'avvistamento è avvenuto intorno alle 12 di martedì, a circa trecento metri della centrale, come confermato dai pompieri di Milano. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori e altre squadre arrivate da Bergamo.

Anche l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato il suo personale. Tuttavia per i due equipaggi, su automedica e ambulanza, non c'è stato molto da fare perché per la vittima, un uomo di 51 anni, non c'erano più speranze.

Sull'accaduto ora indagano i carabinieri della Compagni di Cassano D'Adda per capire ragioni e dinamica. L'ipotesi principale resta quella del gesto estremo.