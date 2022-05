Bella, la cagnolina scappata e che di notte correva in tangenziale

Bella non sapeva il pericolo che stava correndo. Per lei, 8 anni, adottata da pochi giorni dopo che il suo proprietario e l'altro cagnolino con il quale era cresciuta erano morti, tutto era nuovo. Così che, fose a causa di un rumore, quella sera è riuscita a fuggire e attraversati i campi si è trovata in tangenziale. Ma a salvarla, fortunatamente, è arrivato Said Beid il pet detective di Villasanta conosciuto in tutta Italia per la sua capacità di recuperare animali feriti, smarriti e impauriti.

"È solo un miracolo se Bella non è stata investita dalle auto - spiega Said Beid a MonzaToday -. Non appena i proprietari mi hanno allertato sono corso. Dopo tre giorni di incessanti monitoraggi con visore termico e appostamenti giorno e notte sono riuscito a recuperare Bella. La cagnolina, fuggita da Milano, zona via Padova, continuava a vagare tra la tangenziale e i campi che ci sono lì a ridosso". Poi, una notte, Bella ha attraversato la tangenziale. "Mi vengono ancora a brividi a pensare a quel momento - prosegue -. Le auto sono riuscite ad evitarla, ma solo per miracolo. Lei, piccolina e tutta nera, cercava di fuggire".

Tre giorni tra appostamenti e tentativi di allontanare il cane dalla strada e di farlo ritornare verso i campi. Lì, poi, Bella ha trovato una colonia felina. E proprio in quel punto è iniziato il primo avvicinamento di Said Beid alla cagnolina. "Le ho messo una ciotola con l'acqua e una con il cibo - prosegue -. La osservavo a debita distanza. Lei ha iniziato a fidarsi di me. Poi, pian piano, ho spostato la ciotola portandola in un'area recitanta così sono riuscito a recuperare e mettere in sicurezza la cagnolina. Che poi, tra lacrime e commozione, ho riaffidato alle cure dei suoi proprietari". Una storia a lieto fine quella di Bella, cagnolina che arriva dal Sud e che prima di aver trovato una famiglia che le ha aperto le porte di casa e del suo cuore, era stata affidata alle amorevoli cure dei volontari della Lega del cane di Segrate.