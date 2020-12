La neve ferma l'apertura del calendario dell'Avvento: le mamme protestano

Mamme imbufalite e bambini delusi: vanno in centro per vedere gli elfi davanti al Duomo di Monza che distribuiscono dolcetti e gadget, ma i personaggi natalizi non si presentano.

Ieri diverse mamme hanno lamentato sui social il mancato appuntamento con il rito dell'apertura del Calendario dell’Avvento in piazza (nella foto tratta dalla pagina Facebook Panettoni d'Autore): l’iniziativa, inserita nella rassegna Panettoni d’Autore, prevede che ogni giorno (fino alla Vigilia di Natale) alle 17 gli elfi aprano la casella del grande calendario dell’Avvento realizzato dagli artigiani brianzoli e posizionato in piazza Duomo, e distribuiscano piccoli doni.

Ieri, però, la cerimonia non si è svolta. Facendo scoppiare la polemica. Diverse le segnalazioni anche sui social di mamme inviperite: dopo essere rimaste per oltre un’ora in attesa dell’arrivo di qualcuno, sono ritornate a casa. Con i bimbi delusi per non aver visto gli elfi e non aver ricevuto i piccoli doni tanto attesi. Qualcuna ha lamentato la mancanza di comunicazione, altre il freddo preso in piazza senza neppure essere riuscite ad accontentare i bimbi, qualcun’altra ha anche denunciato la trasferta a vuoto e anzi con il balzello del parcheggio a pagamento di piazza Trento.

Ma gli organizzatori replicano: l’evento è saltato a causa della neve. “Abbiamo postato la notizia sui nostri canali social – spiegano gli organizzatori -. A causa della neve l’apertura della casella era stata annullata, ma alle 17 aspettavamo comunque grandi e piccini nel nostro temporary shop di via Vittorio Emanuele II al civico 21 per ritirare la dolce sorpresa della giornata”.

L’appuntamento per giovedì è invece confermato.