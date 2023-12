"Sono diminuiti i furti in casa", il comune brianzolo dove con i controlli si tengono alla larga i ladri

Più controlli, meno furti. Questa la "ricetta" che il comune di Meda ha messo in atto come deterrente contro i ladri, per ridurre il fenomeno dei furti in appartamento. E, secondo quanto segnalato dallo stesso municipio, i numeri dei reati sarebbero in calo.

"La sicurezza, per la polizia locale di Meda, è una priorità" spiegano dal comune, facendo un primo bilancio del progetto “Natale Sicuro”, avviato nel mese di novembre che ha previsto un incremento dei controlli grazie allo stanziamento di fondi da parte di Regione Lombardia con un piano di servizi straordinari, serali e notturni, con l'obiettivo di intensificare la presenza della Polizia locale attraverso attività mirate a ridurre gli incidenti stradali e aumentare la sicurezza urbana.

E, secondo quanto affermato dal municipio, "ha reso possibile il calo dei furti nelle abitazioni sul territorio". Per aumentare i pattugliamenti e i servizi la polizia locale ha introdotto un terzo turno con straordinari a supporto in collaborazione con i arabinieri.

“L’avvicinarsi del periodo natalizio richiede un’attività di controllo preventiva. Motivo per cui questo progetto, avviato il mese scorso, ha già portato dei risultati. Il nostro approccio di prevenzione e previsione fa da base per il nostro operato, sostenuto da interventi sul territorio organizzati e dinamici" ha spiegato il comandante della polizia locale di Meda Claudio Delpero.

Il progetto Natale Sicuro

In Lombardia sono oltre 700 operatori coinvolti, 3.364 veicoli controllati, 695 verbali per violazioni al Codice della Strada, 32 fermi e sequestri di veicoli, 1937 conducenti sottoposti ad alcoltest e 56 patenti ritirate solo nelle prime due serate di controlli effettuati nell'ambito di 'Dicembre in sicurezza', a inizio mese.

"Abbiamo stanziato 410.000 euro - aveva spiegato l'assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa - che vanno ad aggiungersi alle risorse normalmente assegnate alle Polizie locali, per consentire ai comuni di coinvolgere gli agenti nelle ore serali e notturne. Riteniamo fondamentale intensificare i controlli soprattutto in questo periodo dell'anno in cui il traffico aumenta fisiologicamente. Per questo motivo, a dicembre ci saranno altre serate in cui saranno effettuati controlli straordinari sulle strade. È questa la nostra risposta concreta alla necessità di garantire la sicurezza sul territorio". Sono 59 i comandi capofila (in rappresentanza dei circa 200 enti coinvolti) che hanno sottoscritto l'accordo.

Monza e Brianza tra le province con più furti

La provincia di Monza e Brianza spicca - in negativo - per un dato: l'incredibile numero di furti in appartamento denunciati sul territorio. Secondo i dati elaborati nell'ultima classifica de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita che combina diversi indicatori, tra cui anche quelli relativi alla sicurezza, sono 360 gli episodi denunciati ogni 100mila abitanti, con un totale di 3.143 segnalazioni per furti consumati in abitazioni nei 55 comuni del territorio. E per questo dato Monza e Brianza si colloca al terzo posto in Italia per numero di furti su 107 province.

Sono 28.067 le denunce totali registrate per tutte le tipologie di reato sul territorio di Monza e Brianza. E con 3.220,4 denunce ogni 100mila abitanti (il dato si riferisce al 2022) Monza e la Brianza si posizionano al 47esimo posto su 107 province per l'indice di criminalità. A pesare appunto il numero di furti in abitazione, tra i più alti in Italia: 3.143. Ma i furti totali a Monza e in Brianza sono stati 13.262: 94 quelli di ciclomotori denunciati (circa 11 furti ogni 100mila abitanti), 1.928 i furti a bordo di auto in sosta, 100 i furti con strappo, 110 i furti di motorino, 787 le auto rubate e 1.036 i furti all'interno di esercizi commerciali. Non sono stati pochi nemmeno i furti con destrezza: 1.351. Una ventina invece le rapine in abitazione, 42 quelle in negozi o esercizi commerciali e 128 in strada. Tre invece i colpi in banca nell'ultimo anno a Monza e in Brianza.