Il ponte sulla tangenziale resta ancora chiuso più di un mese ma cambia la viabilità

Il ponte sulla tangenziale tra Carugate e Brugherio resta ancora chiuso per lavori ma cambia il senso di marcia della corsia di percorrenza. Dalla mattinata di sabato 9 settembre infatti verrà introdotta l'inversione del senso di marcia e il cavalcavia a scavallo della Tangenziale Est in prossimità del centro commerciale Carosello sarà percorribile soltanto da Carugate verso Brugherio. Fin dal giorno dell'avvio dei lavori infatti il senso di marcia è stato opposto, da Brugherio verso il Carosello. Il cambio di senso di marcia per la prosecuzione degli interventi era inizialmente previsto per il 29 agosto ma era poi stato rinviato con una comunicazione ufficiale. La chisura del ponte è prevista fino a metà ottobre.

"L’inversione del senso di marcia sarà attivo dalla mattina del giorno 9/09/2023 e rimarrà in vigore fino a fine lavori, previsti per metà ottobre" avevano annunciato qualche giorno fa dal comune di Carugate.

Nella stessa data verrà riattivato anche il servizio dell'autobus della Z305 per Villa Fiorita: il collegamento era stato infatti sospeso all'inizio del cantiere. "Ai fini di riattivare prima dell'inizio dell'anno scolastico il collegamento autobus con Villa Fiorita, interrotto originariamente fino a metà ottobre a causa dei lavori sul ponte nella zona commerciale, si rende necessario anche il cambio di percorrenza del ponte. Il senso di marcia verrà dunque invertito rispetto a quello in vigore in questi giorni, consentendo dunque il transito da Carugate a Brugherio" hanno spiegato dal municipio del comune milanese.