Camion perde il controllo e sfonda il guard rail, soccorsi a Giussano

Un camion che perde il controllo, forse dopo una manovra sbagliata, e il guard rail che si accartoccia e resta incastrato tra le ruote del mezzo, trascinato per alcuni metri. E' successo nella mattinata di giovedì 22 luglio a Giussano.

Pochi minuti prima delle 11 in via Furlanelli, a ridosso della Valassina, sono intervenute le forze dell'ordine insieme ai vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito l'autista avrebbe perso il controllo, finendo contro la barriera stradale che è stata così divelta, con i pezzi di lamiera che sono rimasti in mezzo alla carreggiata.

Nel sinistro fortunatamente non è rimasto ferito nessuno e in via Furlanelli sono stati al lavoro i vigili del fuoco con un'autopompa da Seregno e l'autogrù da Milano.