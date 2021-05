Camion si incastra sotto il ponte nel centro storico a Vimercate

Un camion incastrato sotto il ponte in centro Vimercate e traffico deviato. E' successo nella mattinata di giovedì 27 maggio quando all'altezza del ponte di San Rocco, in pieno centro città, sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando cittadino.

A bloccarsi nel tratto è stato un mezzo cassonato a causa di una manovra sbagliata che non ha tenuto conto dell'altezza del manufatto che si trova in un'area a traffico limitato. Il conducente, un autista trentenne di Como che era al volante del veicolo nel suo primo giorno di lavoro non avrebbe considerato le limitazioni di altezza e peso della struttura, proseguendo dritto da via Cavour per imboccare via San Rocco.

Una volta fermo nel tratto è stato necessario l'intervento degli agenti della polizia locale che oltre a deviare la circolazione hanno sgonfiato i pneumatici del mezzo per riuscire a liberare il tratto e spostare il camion. Per l'autista è scattata una multa di cinquanta euro per la violazione dell'accesso al centro storico. Nessun danno strutturale al ponte.