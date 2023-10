Un camion in fiamme e disagi per il traffico. Nella mattinata di venerdì 27 ottobre i vigili del fuoco di Monza sono intervenuti a Varedo, lungo la sp 527 dove un principio di incendio ha interessato un'autocarro.

Dal comando provinciale di Monza è partita un'autopompa che ha messo in sicurezza il mezzo e l'area. Nel tratto, vista l'ora di punta, si è registrato qualche disagio per la viabilità. Non risultano feriti.