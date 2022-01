Cucciolo gettato nella spazzatura: salvato da un operatore ecologico

Abbandonato al freddo in uno scatolone, dentro al cestino dei rifiuti. Gli occhietti vispi, ma anche tanta paura nello sguardo di quel cagnolino che, magari fino a ieri sera aveva una cuccia e una famiglia, e dopo poche ore si è ritrovato abbandonato al freddo. Ma per lui, fortuntamente, c'è stato un lieto fine. A trovarlo e a metterlo al sicuro un operatore ecologico in servizio.

Il fatto è accaduto questa mattina, giovedì 20 gennaio, a Cesano Maderno. Un operatore ecologico mentre stava cambiando i sacchetti in un cestino ha trovato all'interno del contenitore dei rifiuti un cagnolino. Tutto bianco, all'apparenza un maltese. L'uomo ha immediatamente allertato il canile Fusi di Lissone che ha recuperato e messo in sicurezza il cucciolino. Adesso è nella struttura lissonese e dopo le visite del caso aspetterà l'arrivo di una nuova famiglia che, questa volta, lo accoglierà per sempre.

Intanto la vicenda è stata subito condivisa sui social. L'operatore ecologico ha postato la foto del cagnolino sul gruppo Facebook "Sei di Cesano Maderno se..." scrivendo "Siamo ancora a questi livelli".

Immediata l'indignazione della rete e il tam tam di persone che si sono rese disponibili a recuperare e aiutare quel cagnolino che qualcuno ha gettato come un sacco della spazzatura.