Il cane caduto nel Villoresi e salvato dai vigili del fuoco

È stato fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Monza per salvare la vita a un cane precipitato nel canale Villoresi.

L'intervento domenica 16 marzo, all'altezza di via della Lovera a Monza, dove è stata segnalata la presenza del cane all'interno del canale. I pompieri sono intervenuti immediatamente per recuperarlo a seguito della segnalazione di una passante. Che ha notato l'animale nel letto del canale (che fortunatamente era privo d'acqua) e impossibilitato a risalire.

La donna si è messa in contatto con la sala operativa del comando, tenendo informati gli operatori circa l'esatta posizione dell'animale, che intanto continuava a spostarsi. Una volta individuato dai vigili del fuoco, il cane è stato recuperato e dato infine in consegna alla "Fusi" di Lissone per rintracciarne il proprietario.