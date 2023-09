Il cane investito 4 volte in Tangenziale e salvato grazie al fiuto di Adele

Adele salva Aldo, il simil pitbull investito 4 volte in Tangenziale. Una storia a lieto fine quella che arriva da Brugherio e che vede come protagonista (anche) Adele, il cane molecolare utilizzato da Said Beid, il noto pet detective, durante le ricerche.

Lunedì 4 settembre Aldo era in auto con la sua proprietaria che stavano percorrendo la Tangenziale. L’auto, improvvisamente, ha avuto un guasto molto grave con il rischio di prendere fuoco. Nel trambusto dell'uscita dall'auto Aldo è scappato. Spaventato ha iniziato a correre tra le auto, rimanendo più volte ferito, urtato da auto e furgoni e poi scappando lungo i campi.

La proprietaria di Aldo era disperata e nel frattempo ha chiesto l’intervento di Said Beid che è intervenuto avvalendosi dell’aiuto di Adele, il suo inseparabile cane molecolare che è riuscita a fiutare il percorso di Aldo e a permettere a Said di recuperarlo e metterlo in sicurezza. “Aldo è stato visitato dal suo veterinario che ha iniziato somministrazione di antibiotici ed antinfiammatori - ha raccontato Said Beid a MonzaToday -. Considerando i giorni di vagabondaggio e le numerose botte prese negli urti in Tangenziale, è stato davvero un miracolo che sia attivo ed in salute. Un vero combattente. Sono davvero felice: ancora una volta la mia Adele è stata meravigliosa”.