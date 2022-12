Il cane gli stacca un dito a morsi, i medici monzesi glielo riattaccano

Ai medici dell'ospedale San Gerardo di Monza spetta l'arduo compito di riattaccare al 72enne il pollice della mano destra. A strapparglielo con un morso il suo cane.

Il fatto - come riferiscono i colleghi di MilanoToday - è accaduto a Dorno (Pavia), un comune della Lomellina. La vittima è un uomo di 72 anni che è stato aggredito improvvisamente dal suo cane di razza schnauzer. L'animale lo ha morsicato in diverse parti del corpo, procurandogli anche il distacco del pollice della mano destra.

L'anziano è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza, nosocomio specializzato negli interventi ricostruttivi della mano. Il paziente fortunatamente non è in pericolo di vita.

I veterinari di Ats Pavia hanno disposto la messa in quarantena del cane. A quanto sembra, in passato non si erano registrate altre manifestazioni di aggressività da parte dell'animale. Restano sconosciute le cause dell'aggressione al suo padrone.