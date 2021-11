Sos freddo: al canile Fusi servono coperte

Inizia il freddo e i cani, soprattutto quelli più anziani, hanno bisogno di tepore. Le scorte di coperte stanno finendo e dal canile Fusi di Lissone arriva la richiesta di nuovi "carichi".

"Al Canile Fusi stiamo esaurendo le scorte di coperte per i nostri pelosi - si legge sulla pagina Facebook del canile brianzolo -. Abbiamo molta necessità perché abbiamo circa 100 cani molti dei quali vecchietti e quindi più bisognosi di calore. Quindi se avete coperte vecchie che non usate più portatecele e non buttatele".

Servono coperte, lenzuola, asciugamani usati, ma naturalmente non sporchi. Non servono invece cuscini e vestiti.

Il materiale deve essere consegnato in canile (a Lissone in via delle Industrie 70) e lasciato direttamente sotto il portico, sulla panchina accanto alle macchinette del caffè.

Inoltre sabato 4 dicembre, dalle 10 alle 18, in canile viene organizzato il tradizionale mercatino di Natale per raccogliere fondi per sovvenzionare le attività del rifugio. Simpatiche idee reagalo realizzate a mano, ceramiche decorate dai ragazzi dell'Associazione Stefania di Lissone, panettoni solidali (anche per gli amici a quattro zampe).