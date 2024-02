L'incendio del camion di vernici ripreso dalle telecamere di sicurezza: ecco che cosa è successo

Le numerose telecamere di videosorveglianza posizionate per le strade di Caponago più di una volta hanno aiutato la polizia locale a risalire a vandali, persone che avevano abbandonato i rifiuti, causato incidenti o danneggiamenti alla cosa pubblica senza però fermarsi per allertare i soccorsi o per denunciare. Questa volta il sistema di videosorveglianza, invece, ha ripreso il drammatico incendio che nel tardo pomeriggio di lunedì 19 febbraio ha divorato un camion telonato di vernici. Gli istanti in cui il rogo è scoppiato, poi le fiamme che via via hanno avvolto il mezzo.

Un’immagine dell’impressionante rogo ripresa proprio da vicino è stata pubblicata dalla sindaca Monica Buzzini sulla sua pagina Facebook. “Grazie al nostro impianto tutto l'evento è stato filmato delle telecamere di videosorveglianza che la polizia locale metterà a disposizione delle forze dell’ordine e compagnia assicuratrice per le procedure risarcitorie”, ha postato la prima cittadina.

Il camion ha preso fuoco intorno alle 17.15 di lunedì 19 febbraio in via Galileo Galiei, all'altezza della rotatoria di viale Lombardia. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto una pattuglia dei carabinieri. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) era stata inviata un’ambulanza in codice rosso. Fortunatamente non ci sono stati feriti e non è stato necessario il trasferimento in ospedale del conducente del mezzo.

Sul posto anche i vigili del fuoco con l'autopompa e l'autobotte dalla sede centrale di Monza, l'autobotte da Gorgonzola, il nucleo N.B.C.R. (Nucleare, biologico chimico radiologico) e la vettura del funzionario di guardia. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per spegnere il rogo e poi, nella notte, per la rimozione della carcassa del camion. Sul posto anche la polizia locale di Caponago e in supporto i colleghi di Agrate Brianza, oltre all'Ufficio Tecnico di Caponago. Una presenza che è proseguita anche nella giornata di ieri, martedì 20 febbraio, quando continuato a lavorare in loco per la pulizia dell'area.La sindaca Buzzini si era subito messa in contatto con la prefettura, con Arpa e con Ats. Immediato l’invito a tenere chiuse in via precauzionale le finestre e a non svolgere attività fisica all’aperto. Un invito proseguito anche nella mattinata di martedì 20 febbraio. "Un grazie a tutti per il grande lavoro svolto", ha ribadito la prima cittadina. Al momento non sono ancora note le cause del rogo.