Maxi pattuglie in stazione: 70 persone controllate, denunciato un uomo con un coltello

Maxi controlli alla stazione di Carnate: 70 persone sono state identificate, un uomo è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico, e lo stesso insieme a un altro uomo sono stati segnalati alla prefettura per essere stati trovati in possesso di una piccola quantità di droga.

Questi i risultati dei controlli eseguiti nella serata di venerdì 23 giugno alla stazione di Carnate. Impegnati i carabinieri del Comando compagnia di Vimercate, con gli agenti della polizia locale. L’attività – inserita nel servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del piano di coordinamento della prefettura – si è svolta dalle 16 alle 22. Sotto la lente d’ingrandimento dei militari le zone “calde”: in particolare la banchina dei binari, i sottopassi, il vicino giardinetto comunale di via Pascoli. Sono state controllate 70 persone tra pendolari e passanti.

Durante il controllo un cittadino originario della Nigeria è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico (con una lama di 7 centimetri). L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Monza per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre sia lui che un connazionale sono stati trovati in possesso di una piccola quantità di droga (meno di un grammo) e sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori.