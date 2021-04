Ritrovate e restituite dai carabinieri le porte di due tabernacoli del '700 rubate nel 2008

Le indagini avviate un anno fa quando il proprietario di una casa d'asta bresciana ha consegnato ai carabinieri le due opere rubate in una chiesa in provincia di Trento

Scopre che quelle porticine di un tabernacolo del Settecento giunte alla sua casa d’aste molto probabilmente erano state rubate. Consegna le opere ai carabinieri del Nucleo per la Tutela Artistica del Patrimonio Culturale di Monza e dopo oltre un anno le due preziose porticine del tabernacolo sono state restituite alla chiesa dell’Annunziata a Londrone di Storo, in provincia di Trento, dove erano state sottratte 13 anni prima, e la persona che le aveva messe in vendita denunciata per ricettazione.

Le indagini sono iniziate nel febbraio del 2020 quando il titolare di una nota casa d’aste bresciana ha scoperto dall’account Twitter della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” che quelle due porticine di un tabernacolo del Settecento raffiguranti “San Adriano di Nicomedia con la Sacra Famiglia in Gloria e Santi in convegno che contemplano la Madonna in Gloria e la Trinità” (dipinte a olio su rame e applicate su una tavola dalle misure di 69x31 cm) erano state sottotratte alla Chiesa dell’Annunziata a Lodrone di Storo.

Si è rivolto immediatamente ai carabinieri monzesi che hanno ritirato gli oggetti e avviato le indagini verificando la presenza dei beni nella “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, database gestito dal Comando Tutela patrimonio culturale. Quelle porticine erano state rubate il 27 dicembre 2008 ed erano state messe in vendita da un 50enne della provincia di Brescia per il quale è la scattata la denuncia di ricettazione. Le due porte settecentesche, su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha diretto le indagini, sono state restituite all’Ente ecclesiastico di appartenenza.