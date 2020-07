Sorpreso a vendere due dosi di cocaina in strada: arrestato spacciatore 36enne

Uno scambio di droga, di notte, in strada. E uno spacciatore in manette. Nella nottata di giovedì 30 luglio i carabinieri della stazione di Giussano hanno fermato un pusher 36enne, di origine marocchina, residente a Carugo, nel Comasco.

L'uomo intorno alle due, durante un controllo del territorio, è stato sorpreso a cedere due dosi di cocaina per un totale di 1,31 grammi a due clienti, due cittadini italiani di 57 e 48 anni residenti ad Alzate Brianza e Carate Brianza. I due uomini sono stati segnalati alla prefettura di Monza per uso di sostanze stupefacenti. Mentre per il pusher è scattato l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: il 36enne risulta avere precedenti specifici per droga e per reati contro il patrimonio. Ora si trova in carcere a Como.