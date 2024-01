Maxi sequestro da 10 milioni di droga alle porte di Monza

150 chilogrammi divisi in panetti. È l'ingente quantitativo di droga rinvenuto a Cernusco sul Naviglio dal Comando della polizia locale di via Neruda.

L'inizio delle indagini affidate dalla Procura risalgono a quasi un anno fa, quando gli agenti in servizio di controllo del territorio si erano accorti dell'anomalo viavai in un edificio sito in un'area periferica della città. Indagini alle quali ha fatto seguito il sequestro della droga, 150 chilogrammi di hashish, permettendo di sottrarre alla criminalità organizzata circa 10 milioni di euro.

Le analisi chimiche effettuate sui panetti di droga avrebbero infatti rilevato come nella stessa il contenuto di thc fosse straordinariamente elevato. Una caratteristica che, sul mercato nero, ne avrebbe aumentato il valore commerciale a dismisura. Tanto da fruttare alla criminalità organizzata, appunto, milioni di euro. Parallelamente al sequestro è stata anche individuata la banda dedita al traffico di stupefacenti.

Di fatto l'indagine condotta dal Comando di Via Neruda ha uno portato a uno dei maggiori sequestri di hashish degli ultimi anni in Lombardia.