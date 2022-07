Scuola in lutto per Paul Alexander, il 13enne morto annegato nel Villoresi

"La scuola secondaria di primo grado Salvo D'Acquisto partecipa al dolore della famiglia di Paul Alexander della II F per la tragica scomparsa di Paul e dichiara una giornata di lutto per venerdì 15 luglio". E' stato pubblicato sul sito della scuola il messaggio di cordoglio dell'Istituto comprensivo frequentato dal 13enne che sabato si è tuffato nel Villoresi ed è affogato. Un gruppo di famiglie della scuola media Salvo D'Acquisto e della primaria Aldo Mauri, genitori di compagni e amici, ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma online gofundme per aiutare la famiglia in questo momento difficile e farle sentire la vicinanza con un gesto concreto. La cifra raccolta verrà destinata come contributo alle spese funebri.

L'incidente sabato scorso

Le ultime speranze si sono spente in serata, dopo un intero pomeriggio in cui i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. È morto il ragazzino di 13 anni, un giovane di origine peruviana, che sabato era stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Circolo di Varese dopo aver rischiato di annegare nel canale Villoresi. Il dramma si era consumato poco prima delle 16.30 a Parabiago, nel Milanese. Il giovanissimo, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, era lì insieme alla famiglia per una gita fuoriporta.

Fatale un tuffo per rinfrescarsi

Il 13enne si sarebbe tuffato in accqua per fare un bagno e rinfrescarsi ma sarebbe rimasto incastrato in una chiusa tra il Villoresi e un canale secondario. Il ragazzo era stato tirato fuori dall'acqua da alcuni testimoni, che sono subito intervenuti, ed era poi stato affidato alle cure dei soccorritori, arrivati sul posto con un'ambulanza e un'auto medica. I dottori gli hanno praticato il massaggio cardiaco durante il volo verso l'ospedale cercando di far ripartire il suo cuore. In serata, la constatazione del decesso.