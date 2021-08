Chi era Guido, il giovane alpinista brianzolo morto sulle Dolomiti

Si chiamava Guido Di Carpegna Brivio il giovane di 27 anni di Cesano Maderno che venerdì 27 agosto è rimasto vittima di un tragico incidente sulla Torre Venezia, in Civetta, sulle Dolomiti. Una tragedia quella accaduta al giovane alpinista che si apprestava a scendere con il suo compagno di cordata, Simone Doniselli, 23 anni di Milano, dopo aver completato la via Ratti.

Guido, molto inserito nella vita sociale e parrocchiale, era un capo scout capo nel gruppo Milano 3-88, grande appassionato e conoscitore della montagna. Nelle parrocchie milanesi Mater Amabilis e Sant’Anna dove il gruppo scout si appoggiava era molto amato.

Quella acccaduta venerdì è stata una tragedia. Guido si era agganciato a un chiodo per la discesa in corda doppia quando, improvvisamente, il chiodo si sarebbe staccato e il giovane è precipitato nel vuoto, in un canalino a quasi 200 metri. Il tutto davanti all’amico che ha immediatamente lanciato l’allarme.

Ma purtroppo i soccorritori non sono riusciti ad intervenire tempestivamente: le condizioni del tempo e la nebbia hanno impedito l’arrivo immediato e per il giovane milanese è iniziata una lunghissima attesa. Un’attesa durata l’intera notte, da solo in quota, a 2.450 metri, aspettando l’arrivo dei soccorritori e con il pensiero costante all’amico Guido.

I soccorritori non hanno mai abbandonato il giovane alpinista milanese. In costante contatto telefonico gli hanno tenuto compagnia per tutta la notte accertandosi delle sue condizioni fisiche e psicologiche, confortandolo e dandogli forza. Fino a quando, soltanto alle 6.25, gli elicotteri sono riusciti a raggiungere il giovane alpinista milanese e a metterlo in salvo, trasferendolo al Campo Base ai Piani di Pelsa dove ha potuto rifocillarsi.

Ma il giovane era sotto choc: il pensiero costante all’amico, con la speranza fino all’ultimo che anche Guido si fosse salvato. Ma, purtroppo, per il giovane brianzolo non c’era più nulla da fare. Dall’elicottero è stato individuato il suo corpo, a circa 180 metri da dove era precipitato.

Sbarcati 7 soccorritori, sono stati attrezzati gli ancoraggi per calarsi, ricomporre e imbarellare la salma. Il recupero è poi avvenuto con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha provveduto a portare a valle anche i soccorritori.

Grande sconcerto e dolore anche nella comunità di Cesano Maderno dove Guido viveva con la famiglia.