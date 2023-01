Lo spacciatore pizzicato con 150 dosi di droga

Quando i carabinieri lo hanno fermato l'uomo aveva con sé ben 150 dosi di cocaina. È stato trovato con parecchia droga da vendere l'uomo di origine nordafricana che nei giorni scorsi è stato arrestato dai carabinieri a Cesano Maderno, nel Villaggio Snia.

A comunicare l'accaduto e a complimentarsi con i militari dell'Arma è Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto che da anni fa una lotta serrata contro gli spacciatori in particolare quelli che operano nel Parco della Groane. "Nella storica giornata in cui i carabinieri hanno arrestato il boss ricercato numero 1 in Italia Matteo Messina Denaro, in Brianza accadeva un altro episodio che testimonia quanto sia per me ingiusta (per non dire altro) certa giustizia - scrive sul suo profilo Facebook -. Nella vicina Cesano Maderno, al Villaggio Snia, i carabinieri arrestavano uno spacciatore di origine marocchina in possesso di ben 150 palline di cocaina. Processato per direttissima non è stato tradotto in carcere, ma condannato al semplice divieto di dimora nelle Province di Monza e Milano".

Una sentenza che Cattaneo ha fortemente criticato. "Oltre allo sdegno, rimane solo la speranza di poter contare su grandi donne e uomini in divisa che cercano, nonostante di tutto, di garantirci il più possibile sicurezza, ordine e serenità. Grazie".

Come riferiscono i carabinieri lo spacciatore è un 30enne di origine marocchina che è stato pizzicato dai militari mentre stava cedendo una dosa di cocaina a un ragazzo di 32 anni. Alla vista dei militari che gli avevano intimato di fermarsi, il 30enne ha tentato di scappare. Il giovane, però, è stato però raggiunto e bloccato nei pressi di via Sardegna cercando comunque di liberarsi aggredendo i militari. I carabinieri hanno perquisito l’auto che guidava senza patente e vi hanno trovato all’interno circa 150 involucri contenenti complessivamente 140 grammi di cocaina, e 500 euro in contanti presumibilmente frutto delle attività illecite.

L’uomo è stato arrestato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, violazione della legge inerente all’immigrazione clandestina e ulteriormente sanzionato per guida senza patente. Processato per direttissima è stato adottato il provvedimentodi divieto di dimora nelle Province di Monza e Milano.