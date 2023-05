Non rientra in carcere dopo il permesso premio: i carabinieri lo trovano in stazione

Dopo aver beneficiato di un permesso premio non ha mai fatto rientro nella casa circondariale di Busto Arsizio dove era detenuto per reati legati allo spaccio di stupefacenti. A trovarlo i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno.

L’uomo, un 35enne originario della Tunisia che doveva scontare una pena di 2 anni, nella serata del 2 maggio è stato pizzicato dai militari brianzoli durante un consueto controllo nei pressi della stazione di Cesano Maderno. L’uomo aveva dichiarato di non avere i documenti. Dal fotosegnalamento i militari hanno scoperto che quel 35enne era ricercato: il 27 aprile gli era stato concesso un permesso premio, ma poi non aveva fatto più ritorno nel carcere di Busto Arsizio. A seguito del processo per direttissima, i carabinieri lo hanno trasferito nel carcere di Monza in esecuzione della relativa ordinanza di carcerazione.