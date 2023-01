Manca il cestino e i residenti attaccano al palo un sacchetto di plastica

Nell'attesa dell'installazione del cestino i residenti lo hanno sostituito con un sacchetto di plastica. Così che, soprattutto i proprietari dei cani, non hanno più scuse per non raccogliere le deiezioni del loro adorato amico a quattro zampe.

L'originale soluzione arriva dal quartiere di San Rocco, a Monza. La foto - inviata da un residente alla redazione di MonzaToday - dimostra l' 'ingegno' dei cittadini che nell'attesa di vedere installato anche nella loro via il cestino si sono organizzati con il fai da te. "Abbiamo già segnalato il problema in comune - spiegano -. Sappiamo che in questo periodo è in corso l'installazione dei nuovi cestini in giro per la città, ma nel frattempo i maleducati restano e quindi abbiamo cercato di sopperire attaccando al palo un sacchetto di plastica dove è possibile gettare le deiezioni, oppure piccoli rifiuti che altrimenti i monzesi maleducati gettano per terra".

Un'idea che non è certo passata inosservata, anche se purtroppo i maleducati - non solo nel quartiere di San Rocco - preferiscono abbandonare piccoli e grandi rifiuti direttamente per strada.