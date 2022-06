"Non ci sono più bambini", l'asilo del comune brianzolo chiude

Mancano i bambini e l'asilo chiude. Succede a Besana Brianza dove la scuola materna paritaria Villa Raverio, situato nell'omonima frazione della cittadina dell'Alta Brianza, dopo oltre un secolo di storia ha deciso di chiudere i battenti. O meglio di sospendere per un anno l'attività didattica. Non per difficoltà finanziarie: a mancare non sono i finanziamenti ma chi possa riempire quelle aule. Mancano i bambini, con la loro fantasia, le loro risate e la voglia di crescere e imparare. "Cari Villesi, dopo 110 anni di storia la scuola paritaria dell'Infanzia di Villa Raverio sospende la sua attività" si legge nella lettera pubblicata dalla struttura.

"Fattore determinante che ha portato a questa dolorosa ma inevitabile scelta è la crescente denatalità che ormai da alcuni anni interessa il nostro territorio e quindi anche il comune di Besana Brianza. Gli attuali numeri non consentono l'allestimento di una regolare sezione per i bambini della fascia 3/6 anni e la proposta di creare una sezione Primavera non ha avuto i riscontri necessari e auspicati. L'offerta del settore infanzia attualmente nel nostro comune è al di sopra della reale necessità delle nostre famiglie e il trend è in peggioramento" si legge nella lettera condivisa con le famiglie dalla direzione.

E senza prospettive certe per il futuro, con cui far mettere radici con educazione e impegno ai bambini, l'asilo ha deciso di interrompere la propria attività. Nel 1913, anno di inizio di attività della scuola, i bambini erano 75 e tutti arrivavano dalla frazione del comune di Villa Raverio. "La sospensione decisa per l'anno 2022/2023 non è propedeutica alla chiusura definitiva della scuola in quato le normative vigenti consentono di poter interrompere per un ann solare l'attività didattica pur conservando di diritto il requisito della parità scolastica" specificano nella comunicazione. A gravare sulla scelta anche la "mancanza di ricambio generazionale negli organi direttivi della Scuola (che è una libera associazione aperta a tutti gli abitanti di Villa Raverio in cui gli iscritti prestano gratuitamento il proprio servizio in forma di volontariato retta da un consiglio di amministrazione). Anche questo sembra essere un segno del ridotto interesse da parte della comunità Villese per la Scuola e per i servizi offerti".

La notizia della chiusura è stata appresa con amarezza anche dal sindaco Emanuele Pozzoli. "Apprendo con rammarico della chiusura della materna di Villa Raverio" ha commentato il sindaco di Besana Brianza Emanuele Pozzoli. "Una sospensione dettata non da problemi economici come confermato dalla scuola, ma dalla mancanza di bambini. Dal 2010 assistiamo ad un drammatico e costante calo della natalità a Besana e in Italia e queste sono le prime dolorose conseguenze. La nostra Città è cresciuta in queste istituzioni nate all'ombra dei campanili dall'impegno delle nostre comunità per i più piccoli" ha spiegato.

"Senza bambini perdiamo insieme la nostra storia e il nostro futuro" ha concluso il primo cittadino.