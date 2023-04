Lavori in autostrada, chiudono quattro stazioni in Brianza

Lavori in corso e chiusure programmate lungo l'autostrada A4. Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, a partire da lunedì 17 aprile sono previste alcune modifiche.

Da Autostrade per l'Italia informano che dalle 21 di lunedì 17 alle 5 di martedì 18 aprile, sarà completamente chiusa la stazione di Agrate Brianza, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago. Dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 aprile, sarà completamente chiusa la stazione di Cavenago, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trezzo o di Agrate.

Dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 5:00 di giovedì 20 aprile, sarà completamente chiusa la stazione di Trezzo, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate. Dalle 21:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 aprile, sarà completamente chiusa la stazione di Capriate, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trezzo.