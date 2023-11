La classifica delle migliori scuole di Monza e Brianza

Al primo posto tra i migliori licei classici a Monza e dintorni (è stato preso in esame un raggio di 10 km) c'è il Banfi di Vimercate. Tra i licei scientifici il monzese Paolo Frisi. E tra i linguistici il Candia di Seregno. Quali sono le migliori scuole a Monza e in Brianza? Ancora una volta a redigere una classifica con i migliori istituti (tecnici professionali e licei) è Eduscopio, realtà della Fondazione Agnelli. La classifica relativa alle migliori scuole migliori d'Italia è elaborata sulla base del rendimento degli studenti nel primo anno di università e sul tasso d'occupazione per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali.

"Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media" spiegano da Eduscopio. "Per la nuova edizione il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie".

I migliori licei classici di Monza e dintorni

In cima alla classifica dei migliori c'è Il Banfi di Vimercate, al secondo posto il Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo, a chiudere il podio l'Attore Majorana di Desio. Al quarto posto tra i migliori licei classici lo Zucchi di Monza i cui studenti hanno rendicontato di aver avuto una media del 27.06 agli esami universitari. Poi il Marie Curie di Cernusco sul Naviglio e il Leone Dehon di Monza.

La classifica dei migliori licei scientifici di Monza e dintorni

Il migliore liceo scientifico di Monza e in Brianza è il Frisi, storico istituto del capoluogo brianzolo. Al secondo posto il Collegio della Guastalla di Monza e il liceo ANtonio Banfi di Vimercate. Giù dal podio ma licei scientifici tra i migliori del circondario il Pier Giorgio Frassati di Seregno, Federigo Enriques di Lissone e il Leonardo da Vinci di Cologno Monzese.

I migliori licei linguistici di Monza e dintorni

Il miglior liceo linguistico vicino a Monza è il Marcello Candia di Seregno, al secondo posto il Carlo Emilio Gadda di Paderno Dugnano e il Parini di Seregno. Segue al quarto posto nella classifica di Eduscopio il Carlo Porta di Monza, il Martin Luther King di Muggiò, il Mosè Bianchi e il Bianconi di Monza.

I migliori licei di Scienze Umane a Monza e dintorni

Il Carlo Porta di Monza, il Giuseppe Parini di Seregno e l'Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Questi i tre migliori liceo di Scienze Umane vicino a Monza.

Gli istituti professionali

Per quanto riguarda la classifica relativa alle scuole che preparano al mondo del lavoro Eduscopio tiene in considerazione i parametri relativi all'indice di occupazione degli studenti diplomati e la coerenza tra gli studi fatti e l'occupazione nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda gli istituti tecnici con indirizzo economico sul podio: il Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, l'Enrico De Nicole di Sesto San Giovanni e il Paci di Seregno. Se si cerca un istituto con indirizzo tecnico- tecnologico i ter migliori risultano il Curie di Cernusco, l'Altiero Spinelli di Sesto San Giovanni e l'Enrico Fermi di Desio.

Per i professionali con indirizzo Servizi il Ballarini di Seregno, l'Olivetti di Monza e il Montale di Cinisello Balsamo. Tra le migliori scuole professionali con indirizzo Industria e Artigianato ci sono il Floriani di Vimercate, l'Enzo Ferrari di Monza e il Carlo Molaschi di Cusano Milanino.