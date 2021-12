Il vano segreto nell'auto per trasportare chili di coca e i 70mila euro in Brianza

Dalla Brianza alla Toscana, a Chiusi. Una rotta fino alle Valli del Chianti ma a scorrere non erano fiumi di vino ma di droga. Due fratelli di origine albanese sono stati arrestati nelle scorse ore dopo essere stati trovati in possesso di oltre sei chili di cocaina nell'ambito di una operazione congiunta dei carabinieri di Cesano Maderno e Montepulciano.

Il vano nascosto nell'auto per trasportare la cocaina

Un controllo stradale al casello. E' iniziata così l'indagine che ha portato i due uomini di 30 e 32 anni in manette. I carabinieri di Montepulciano, in Toscana, hanno fermato la vettura del 30enne all’uscita dell’A1 di Chiusi. Apparentenemente nulla sembrava fuori posto ma a tradire l'uomo è stato proprio l'eccessivo nervosismo che ha portato i militari a scoprire durante l’ispezione della macchina un vano segreto e artigianale posto sotto la leva del cambio: qui erano nascosti oltre tre chili e mezzo di cocaina.

La casa con la droga in Brianza

Ma le indagini dei carabinieri non si sono fermate qui. Mentre il 30enne finiva in manette sono stati ricostruiti i suoi ultimi spostamenti e si è scoperto che l'uomo era partito proprio dalla Brianza: da un appartamento a Cesano Maderno. E qui si sono presentati gli uomini dell'Arma della compagnia di Desio che hanno perquisto l'abitazione, trovando il fratello dell'uomo - 32 anni - in possesso di altri tre chili di cocaina, 70mila euro e materiale per il confezionamento. I due dovranno ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.