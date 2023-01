Quel viavai sospetto dalle cantine del condominio, spuntano 60mila euro di cocaina

Movimenti e viavai sospetti dalle cantine. Questo avevano notato da qualche tempo i residenti di un condominio di Monza che hanno segnalato le circostanze insolite ai carabinieri che hanno arrestato un uomo di cinquant'anni, sorpreso con più di seicento grammi di cocaina e 4mila euro in contanti.

L'arresto è scattato nei giorni scorsi dopo un blitz da parte dei militari dell'Arma in uno stabile in zona Triante. Il 50enne è stato sorpreso all’interno di una delle cantine, intento a maneggiare un sacchetto che alla vista degli uomini in divisa poi ha fatto finire per terra. Dentro c'erano 614 grammi di cocaina, la gran parte già suddivisa in dosi da 5 grammi l’una. La droga, se venduta sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe fruttato circa 60mila euro. Addosso all'uomo sono stati trovati anche 500 euro. Ma i controlli sono poi proseguiti a casa del 50enne dove sono stati sequestrati altri 3.500 euro: denaro questo che con tutta probabilità sarebbe provento di una presunta attività di spaccio dal momento che l'uomo risulta, sulla carta, disoccupato. La polvere bianca e i contanti sono stati sottoposti a sequestro.

L'uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere a Monza: dovrà rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.