Lunghe code e traffico in tilt. Ma non si è trattato di un incidente. Mattinata difficile quella di martedì 10 ottobre per gli automobilisti in transito lungo l'autostrada A4, nel tratto brianzolo tra Agrate Brianza e Trezzo sull'Adda.

Poco dopo le 10 infatti sulla autostrada A4 Milano-Brescia nel tratto compreso tra il bivio con la A58 tangenziale esterna di Milano e Capriate verso Brescia, si sono stati registrati otto chilometri di coda per lavori di ripristino della pavimentazione al km 159, dove si transita su due corsie delle quattro disponibili.

"Agli utenti diretti verso Bergamo si consiglia di prendere la A58 Tangenziale est esterna di Milano e successivamente rientrare in A4 a Capriate. Per le lunghe percorrenze verso Brescia/Venezia si consiglia di prendere la A58 Tangenziale est esterna di Milano e successivamente proseguire sulla A35 BreBeMi" fanno sapere da Autostrade per l'Italia, società che gestisce l'arterie a sta monitorando l'evoluzione della situazione traffico.